Reprodução/Instagram/Rede Globo Vanessa Lopes se revolta ao ser comparada a Pedro do BBB 26.

A influenciadora Vanessa Lopes, que participou do BBB 24, não gostou nada de ser comparada com o ex-BBB Pedro Espíndola, que desistiu do programa neste domingo (18) após tentar beijar uma colega de confinamento à força no BBB 26.

Em seu perfil no TikTok, a morena respondeu o comentário de um seguidor que comparou sua participação no reality show, com a de Pedro. “Mas você foi o Pedro”, escreveu o internauta nos comentários de um vídeo no qual a influenciadora comentava a atual edição do BBB.

A reação de Vanessa Lopes foi imediata e chamou a atenção nas redes sociais: “Acabou com meu dia. Você acabou com meu dia. De verdade… Uma boa noite para você. Eu vou chorar! Eu vou lá chorar. Esqueça tudo!”, disse a influenciadora.





Comparação entre os ex-participantes do Big Brother Brasil

Durante sua participação no BBB 24, Vanessa Lopes também apertou o botão de desistência do programa. Na ocasião, a sister teve um surto psicótico agudo dentro do confinamento, acreditando que os outros participantes eram atores contratados pela produção do programa.





Devido às suas atitudes e falas desconexas durante sua participação no BBB 26, internautas especularam que Pedro também poderia estar enfrentando questões psicológicas. Esta informação não foi confirmada até o momento.

Beijo forçado e desistência no BBB 26

Na noite deste domingo (18), Pedro tentou beijar Jordana à força na despensa do BBB 26.

"Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Você está louco?' e ele falou: 'Estou fazendo o que estou com vontade'", relatou a sister.

Após o incidente, Pedro apertou o botão de desistência do BBB 26 e deixou o confinamento.

Nesta segunda-feira (19), a Polícia Civil Rio de Janeiro (PCRJ) instaurou um inquérito para investigar se o incidente envolvendo Pedro e Jornada no BBB 26, configura o crime de importunação sexual. De acordo com a PCRJ, Pedro será chamado para prestar depoimento.