TV Globo Jordana quebra silêncio após beijo forçado no BBB26

Jordana comentou no BBB 26, nesta segunda-feira (19), a tentativa de beijo forçado feita por Pedro dentro do reality show. A participante falou durante o Raio-X e afirmou que precisou de tempo para compreender a gravidade do ocorrido.

*O texto aborda temas sensíveis, como violência doméstica e violência contra a mulher, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas

No Raio-X exibido pelo Globoplay, Jordana disse que recebeu apoio imediato após o episódio. Ela disse que houve atuação da produção do programa e o acolhimento de colegas de confinamento. A fala ocorreu um dia depois de Pedro apertar o botão da desistência e deixar o reality.

Jordana iniciou a mensagem direcionada à família com um tom de tranquilidade. “Quero me dirigir a minha família, dizer que estou bem, que não se preocupem comigo. Ontem foi um dia muito delicado aqui dentro, mas tive todo o amor, apoio da produção do programa, o carinho das pessoas que estou convivendo e isso foi muito importante”, afirmou.

A sister também explicou que precisou de um tempo para entender o que havia acontecido. “Foi uma situação muito delicada, que demorou certo tempo para que eu entendesse o que tinha acontecido. Não quero ficar falando muito disso, mas quero me solidarizar com todas as mulheres que são vítimas de algum tipo de violência.”

Jordana falou que situações como a vivida dentro do programa refletem problemas estruturais da sociedade. “É quase que inacreditável ver que, mesmo diante de uma casa com tantas câmeras, certos tipos de comportamentos venham a acontecer. Isso é um reflexo da nossa sociedade”, completou.

O caso aconteceu antes da formação do primeiro Paredão do BBB 26. Pedro tentou beijar Jordana à força na despensa. Pouco tempo depois, o participante decidiu deixar o programa ao apertar o botão da desistência.

A Globo exibiu as imagens do momento e também a confissão de Pedro no confessionário. Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt afirmou que a expulsão seria inevitável caso a desistência não tivesse ocorrido.

Familiares de Jordana divulgaram uma nota sobre o caso nas redes sociais. O comunicado elogiou a postura da emissora diante da situação. “Nosso reconhecimento especial à TV Globo, que conduziu a situação com seriedade, responsabilidade e cuidado, acolhendo a participante e reafirmando, de forma clara, que a conduta demonstrada por Pedro é inadmissível”, diz o texto.



