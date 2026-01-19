Reprodução/Rede Globo Pedro Espíndola será ouvido pela polícia em investigação sobre a situação entre ele e Jordana no BBB 26.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar se o episódio envolvendo Pedro e Jordana no BBB 26, configura o crime de importunação sexual.

Relembre o caso: Cena polêmica de Pedro tentando beijar Jordana viraliza

O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, que iniciou o procedimento após tomar conhecimento do caso ocorrido dentro do programa.

Segundo a Polícia Civil do estado (PCRJ), as imagens do momento em que Pedro tentou beijar Jordana serão analisadas e o ex-participante do reality será chamado para prestar depoimento.





Na noite deste domingo (18), Pedro tentou beijar Jordana à força na despensa do BBB 26.

"Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Você está louco?' e ele falou: 'Estou fazendo o que estou com vontade'", relatou a sister.

Após o incidente, Pedro apertou o botão de desistência do BBB 26 e deixou o confinamento.

Entenda o que é o crime de importunação sexual

O crime de importunação sexual consiste na prática de atos libidinosos que visem a satisfação sexual do ofensor. Este delito passou a ser considerado crime no Brasil em 2018, com a implementação da lei n° 13.718. As informações são do JusBrasil.

Apesar de ser um crime bicomum (quando homem e mulher podem tanto ser vítima ou figurar como ofensor), o crime de importunação sexual ocorre na maioria dos casos contra mulheres.

Atualmente, a pena para o crime de importunação sexual é de reclusão de um a cinco anos, se não constituir crime mais grave.