Band Enquete iG: quem deve vencer o MasterChef Celebridades?

A final do MasterChef Celebridades acontece na próxima terça-feira (20), às 22h30. Julianne Trevisol e Valesca Popozuda disputam o troféu da temporada. No último episódio, a dinâmica tradicional do MasterChef será mantida. As finalistas precisarão preparar um menu completo. A sequência inclui entrada, prato principal e sobremesa.

O iG quer saber





Cada prato deve demonstrar técnica, criatividade e domínio dos sabores. Os jurados vão avaliar apresentação, execução e harmonia do menu. A Julianne Trevisol mostrou consistência em provas de confeitaria e pratos elaborados. Valesca Popozuda se destacou pela ousadia e pela combinação de sabores marcantes.

A final do MasterChef Celebridades vai ao ar às 22h30, na Band. O episódio também terá transmissão simultânea pelo site Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay. O público poderá acompanhar em tempo real a definição da campeã.

Eliminação na semifinal

Dodô, do Pixote, e Maurren Maggi foram eliminados na semifinal do MasterChef Celebridades, exibida na íltima terça-feira (13). Em entrevistas exclusivas a Band, Dodô e Maurren falaram sobre a participação no programa. Ambos disseram que houve aprendizado, dedicação e emoção durante a trajetória.

Dodô celebrou a própria jornada no programa. “Fiz uma trajetória marcante demais!”, afirmou. Em seguida, completou: “Foi maravilhoso. Eu me dediquei demais, conciliando os shows com o programa. Me joguei de verdade.”

O cantor falou dos resultados positivos ao longo da disputa. “Já de início eu cheguei ganhando prova, subi ao mezanino. E nesse vai ou não vai, fiquei no top 5. Que felicidade!”, disse. Ele também lembrou a mousse de chocolate elogiada por Diego Lozano no oitavo episódio.

Maurren Maggi também exaltou a experiência no programa. “Foi incrível. Que aprendizado, que história!”, afirmou. Depois, completou: “Cozinhar e entregar pratos para três jurados que eu assisto há anos foi um presente que vou carregar para o resto da vida.”

A atleta comparou o reality com a trajetória esportiva. “Eu me dediquei igual eu me dedicava para o atletismo, e eu fui para as provas como se fosse uma competição olímpica”, declarou. Em seguida, completou: “Eu encaro isso aqui como se fosse uma competição da vida.”

Maurren falou ainda sobre o lado emocional. “Eu sou muito emotiva. Na minha trajetória como atleta, eu ri, eu chorei, eu fiquei brava, eu estive séria, tiveram várias emoções”, descreveu.

Provas decisivas definiram as finalistas

Na semifinal, Dodô, Julianne Trevisol, Maurren Maggi e Valesca Popozuda disputaram desafios técnicos. O primeiro envolveu pratos sofisticados feitos com ingredientes acessíveis. Dodô venceu a dinâmica da piñata e distribuiu as receitas entre as adversárias. Julianne conquistou a primeira vaga na final com um arroz de pato ao vinho tinto.

Na segunda etapa, os participantes enfrentaram o clássico bife Wellington. Antes do preparo, um quebra-cabeça definiu vantagens. Dodô venceu novamente e retirou cinco minutos do tempo de Maurren. Apesar disso, Valesca dominou a técnica do prato. A funkeira acertou o ponto da carne e o equilíbrio dos sabores. O desempenho garantiu a segunda vaga na final.