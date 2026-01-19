TV Globo Primeiro paredão do BBB26 é entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena

O primeiro paredão do BBB 26 já está formado e pode ser o fim da linha para Ana Paula Renault, Aline Campos ou Milena. A recreadora de festas infantis é a única Pipoca na berlinda, indicada diretamente pelo líder da semana Alberto Cowboy. A Veterana e a Camarote foram indicadas após Marcelo atender o Big Fone que o levaria à disputa, mas como ele já tinha imunidade indicou a bailarina. Como contra golpe, Aline levou junto a jornalista para a votação popular.

Após a desistência de Pedro Henrique do reality no último domingo (18), a casa votou no confessionário para que Paulo Augusto fosse ao paredão. O estudante de medicina veterinária recebeu 11 votos dos brothers e foi parar na berlinda. Após uma prova bate-volta entre Paulo, Ana e Aline, o representante da casa de vidro do Centro-Oeste conseguiu vencer e se livrou da eliminação, formando-se por fim um paredão totalmente feminino.

A votação oficial acontece no site do Gshow e define qual participante será eliminada do programa. A enquete do iG serve apenas como termômetro da opinião do público sobre as emparedadas. O resultado não interfere na eliminação oficial da edição.

Promessa de Aline em caso de permanência

Aline está receosa com o paredão e inclusive fez uma promessa para caso permaneça no Big Brother Brasil após a votação."Amiga, se eu voltar desse paredão, eu fico de jejum três dias seguidos. Se eu voltar do paredão, vou fazer 24 horas de jejum… Pronto", afirmou a bailarina em conversa com as sisters na casa mais vigiada do Brasil.

Aline e Ana trocaram comentários ácidos uma sobre a outra para os demais participantes e entre si durante a semana. "Minha intenção foi esclarecer, na esperança de dar oportunidade de ouvir e tirar essa coisa ruim que eu tinha dela, mas piorou. Eu poderia ficar chateada e usar isso contra ela, mas preferi zerar o game", disse Aline fazendo referência a quando contou para Ana sobre um comentário.

Em outro momento, Ana comentou que "quem votar no Pedro [para o paredão], não está querendo se comprometer muito" com posicionamento no jogo. Pouco tempo depois, Aline replicou: "Normalmente a gente implica com quem a gente está incomodado, e não com quem a gente não está incomodado". "Não tenho nada contra você. Para mim, você é a maior planta dessa edição", respondeu a jornalista. "Eu não tenho medo de você", a bailarina rebateu.

Já Milena, em discurso de permanência, se emocionou ao falar sobre a importância de continuar no BBB 26. "Eu preciso muito permanecer no BBB 26. Vocês já me escolheram lá da Casa de Vidro e eu estou aqui para provar que eu consigo... o mesmo que eu fui lá, eu estou sendo aqui", começou a recreadora durante o pronunciamento.

"E eu sempre fui, é... servir as pessoas e nunca fui servida. Então, meu ponto de ficar limpando aqui é isso, gente. Eu vou, é... eu não consigo, tá?", concluiu Milena antes de começar a chorar no discurso. A eliminação acontece nesta terça-feira (20).