Reprodução/Rede Globo Pedro Espíndola

A Globo teria decidido tratar Pedro Henrique como expulso do BBB 26 após a desistência ocorrida na noite de domingo (18). A emissora formalizou a rescisão do contrato nesta segunda-feira (19). A decisão ocorreu por considerar a conduta do participante como grave. O caso envolve a importunação sexual de Jordana Morais dentro do confinamento.

Segundo informações do f5, a decisão foi comunicada oficialmente pela direção do programa. Apresentadores da emissora receberam orientação para se referir a Pedro como “eliminado” ou “expulso”. Ana Maria Braga e Patrícia Poeta já usaram essa definição em programas ao vivo.

Pedro não receberá qualquer valor pela participação no reality. O acordo previa pagamento proporcional aos dias de confinamento. Com a rescisão, esse direito foi cancelado. A Globo também encerrou negociações comerciais ligadas à imagem do participante.

Além do contrato com o BBB 26, a emissora cancelou o vínculo de representação comercial de Pedro nas redes sociais. A gestão era feita pela agência ViU, braço de influenciadores digitais da Globo. O e-mail de contato profissional foi removido das contas após a notificação formal.

A Globo considera que o caso não se trata apenas de desistência. Internamente, a avaliação é de “conduta inadequada gravíssima”. A empresa entende que Pedro apertou o botão de saída ao perceber que seria expulso pelas regras do programa.

Em edições anteriores, desistentes chegaram a manter acordos com a emissora. O exemplo mais citado é o de Lucas Penteado, no BBB 21. No entanto, o caso atual foi tratado de forma diferente por envolver denúncia de importunação sexual.

Pedro também não aparecerá na vinheta de abertura do BBB 26. A sequência será exibida pela primeira vez na edição de terça-feira (20). Editores do programa já retiraram a imagem do participante da abertura oficial.

O iG Gente tentou contato com a emissora para comentar as medidas tomadas, mas, até o momento, não recebu um retorno. O canal segue aberto para esclarecimentos.

Entenda

Durante o programa ao vivo, a Globo exibiu o momento em que Pedro encurralou Jordana dentro da despensa e tentou beijá-la. Após o episódio, Jordana relatou a situação aos colegas de confinamento.

“Eu estava procurando o baby liss. O Pedro falou: 'Na despensa deve ter mais'. Eu falei: 'Vou ver'. Todo solícito, ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele, enfim... Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Você tá louco?' e ele falou: 'Tô fazendo o que tô com vontade'”, relatou Jordana.

Pedro também falou no confessionário sobre o ocorrido. “Eu estava há dias querendo me segurar para não cobiçar as meninas, a Jordana principalmente, porque é parecida com minha esposa. Hoje eu acabei caindo nisso. Daí hoje eu acabei caindo nisso, olhei para ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco”, afirmou.

Tadeu Schmidt conversou com a casa após o caso. Ele deixou claro que a expulsão seria inevitável caso a desistência não tivesse ocorrido. “Porque atitudes assim são inaceitáveis. Não apenas no BBB, mas em qualquer lugar. E as pessoas precisam entender isso. Esse tipo de atitude é inaceitável”, declarou o apresentador.