A cantora Luísa Sonza utilizou suas redes sociais para aconselhar seus fãs nesta segunda-feira (19). Por meio de um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, a loira afirmou que mulheres devem "fugir" de homens que têm a paternidade como maior sonho da vida.

Segundo a artista, esta é uma característica típica de homens problemáticos. "A Luísa aqui, que já passou por muitas coisas, está aqui para avisar você também. A maior red flag de um homem (...) não confie em um homem que fala que o maior sonho da vida é ser pai", alertou a loira.

Luísa ainda afirmou que mulheres devem se afastar de homens que dizem que ser pai é a principal meta de suas vidas. "Foge. Foge desse tipo de homem, gente. Desses que falam: 'Ah, meu maior sonho da vida é ser pai'. Amor, foge como o diabo foge da cruz", aconselhou.





Sonza deixou claro no vídeo que não estava se referindo a nenhuma pessoa específica. "É uma coisa que me veio muito na cabeça e eu sempre pensei: 'Um dia eu preciso contar para os meus seguidores, para minhas fãs apaixonadas'", explicou.

"Nunca confie em um homem que fala que o maior sonho da vida é ser pai. É o pior tipo de homem da história par ter um relacionamento", enfatizou a loira.





Para a cantora, seus seguidores devem se relacionar com homens interessados em se realizar profissionalmente e/ou que sonhem em ser esposos. Apesar disso, a loira recomenda que seus fãs tenham cautela. "Mas também muito cuidado com homem, gente", alertou.

A loira finalizou o vídeo afirmando que deu o conselho porque possui experiência no assunto.