Durante a exibição do BBB 26, na noite do último domingo (18), Tadeu Schmidt conversou com os brothers sobre o assédio cometido por Pedro contra Jordana antes de o participante desistir da atração. O apresentador frisou que Pedro teria sido expulso do reality caso não tivesse apertado o botão de desistência.
"Antes de qualquer coisa, eu queria me dirigir à Jordana. A gente sabe que você ainda está assimilando o que aconteceu. Quero que você saiba que nos solidarizamos com você", enfatizou.
Schmidt deixou claro que Jordana poderia expressar o que estava sentindo.
Se quiser falar alguma coisa com a nossa equipe a qualquer momento, se quiser falar comigo agora, ou mesmo se não quiser mais falar sobre o assunto, o que for mais confortável para você, estamos de braços abertos e à disposição para fazer o melhor por você neste momento horrível", disse Tadeu aos participantes.
"A gente sente muito que isso tenha acontecido com uma mulher dentro do BBB. Todos vocês podem ter certeza de que, se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis. Não apenas no BBB, mas em qualquer lugar. As pessoas precisam entender isso. Esse tipo de atitude é inaceitável", reforçou o apresentador.
As câmeras do programa mostraram que Jordana procurava um aparelho de babyliss quando Pedro a segurou pelo pescoço e tentou beijá-la. "O que é isso?", reagiu ela, assustada. "Achei que você estava querendo dizer alguma coisa", respondeu ele. "Você está louco? Pedro, se controla. Calma, você vai meter os pés pelas mãos e se prejudicar. O que você queria fazer?", questionou Jordana.
Entenda: BBB 26: cena polêmica de Pedro tentando beijar Jordana viraliza
Logo depois, o paranaense apertou o botão de desistência, e a Globo exibiu a justificativa dada por ele no confessionário.
"Eu já estava há dias tentando me segurar para não ficar olhando e cobiçando as outras pessoas, as meninas, principalmente a Jordana, porque ela é muito parecida com a minha esposa. Hoje, acabei caindo nisso. Olhei para ela, cobicei, desejei e achei que ela tinha dado abertura, que tinha sido recíproco. Quando vi, era só coisa da minha cabeça", afirmou.