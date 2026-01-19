Reprodução | TV Globo Cenas mostram Pedro e Jordana na dispensa

Após a desistência de Pedro Henrique no Big Brother Brasil(BBB 26), neste domingo (18), a Globo divulgou imagens do ex-participante com Jordana Morais na dispensa. O vendedor ambulante tentou beijar a sister e recebeu uma recusa no local.

"Pedro desistiu do jogo. Vamos ver agora como foi esse momento e o que o levou a tomar essa decisão", disse Tadeu Schmidt antes da exibição do vídeo.

Nas imagens é possível ver o momento em que ambos entram na dispensa, e a sister procura por alguns produtos no local. Momentos depois, Pedro se aproxima de Jordana e logo depois a sister o questiona: “o que é isso?”. O vendedor ambulante se distancia e pede desculpas.

A sister ainda continuou: “Pedro, cuidado para você não trocar os pés pelas mãos e ser prejudicado. O que você queria fazer?”. Ele então responde: “Ah, queria o que queria fazer”.

Antes disso, Pedro Henrique Espíndola protagonizou diversos episódios que acenderam alertas entre brothers e sisters. No confessionário, ele confirmou o episódio e justificou a saída do BBB 26.





“Há dias que eu queria me segurar para não ver os outros, as meninas, e a Jordana que é muito parecida com a minha esposa. E eu acabei caindo nisso: olhei para ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, mas pelo o que eu vi era só coisa da minha cabeça”, disse ele.