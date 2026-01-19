Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga detona Pedro no Mais Você





















A apresentadora Ana Maria Braga iniciou seu programa nesta segunda-feira (19) comentando o caso de assédio envolvendo o Big Brother Brasil. A veterana repudiou o ocorrido e agradeceu a Deus que Pedro, participante responsável pelo incidente e que pediu para sair, não será entrevistado na atração.

"Começando a semana de alma lavada, enxaguada, aliviada em saber que eu não terei o desprazer de entrevistar o Pedro aqui no meu café da manhã com o eliminado. Porque se ele não tivesse sido expulso, né, é bem provável que ele seria eliminado do primeiro paredão que a gente tivesse", iniciou.

"Pelas atitudes dele, eu creio que a própria produção do programa teria tirado ele eu acho. Como disse o Tadeu, se ele não tivesse apertado o botão para sair ele seria eliminado, porque é inadmissível a importunação sexual e uma mulher onde quer que esteja, dentro de casa ou qualquer outro lugar, qualquer outro ambiente ou situação", opinou Ana Maria Braga sobre o participante.

Por fim, a apresentadora do Mais Você reforçou que 'não é não' e destacou que, embora o tema já tenha sido amplamente debatido, infelizmente ainda continua acontecendo.

"É uma coisa que não cabe mais na vida, já se falou tanto. Não é não, bonitão. Ele não vem e pronto acabou. Ele tentou beijá-la sem consentimento dela, a Jordana questionou e ele respondeu: 'Tô fazendo o que eu gostaria de fazer [disse Pedro]'. Não deve ser a primeira vez que esse rapaz faz isso aí", enfatizou.

O que ocorreu?

Reprodução das Redes Sociais Pedro desiste do BBB26





Na noite deste domingo (18), Pedro desistiu do programa após Jordana acusá-lo de tê-la assediado na despensa. A participante relatou que foi até o local pegar o babyliss e saiu de lá dizendo aos outros brothers que Pedro foi atrás dela e tentou forçar um beijo.

Jordana contou aos colegas que achava que havia apenas dois babyliss na casa e que um deles estava com Aline. Ao comentar isso, Pedro afirmou que existiam dois aparelhos e que um estava na despensa. Em seguida, disse a Jordana que precisava verificar o local.

Os dois foram até lá. Pedro abriu a porta para que ela entrasse, e a sister confirmou que havia outro aparelho na despensa. Segundo Jordana, no momento em que terminou de desenrolar o fio do babyliss, Pedro a prensou contra a parede, tentando forçar contato físico. Ela saiu do local e teria dito que ele estava "viajando".

A TV Globo confirmou o acontecido, e mostrou na íntegra o momento em que Pedro tentou beijar Jordana. No momento, a sister pediu distância e saiu às pressas da despensa.

GRANDONA! Ana Maria abre o #MaisVocê de alma lavada por não ter que entrevistar o PEDRO, após ele assediar Jordana. #BBB26 pic.twitter.com/iT7g2sO0Qp — Brenno (@brenno__moura) January 19, 2026







