Reprodução/TV Globo Henri Castelli conta sobre seu estado de saúde

O ator Henri Castelli falou pela primeira vez sobre as crises convulsivas que sofreu no BBB 26. Devido ao seu estado de saúde, ele precisou deixar o reality show no terceiro dia de confinamento. "Eu fiquei em pânico, não sabia da gravidade. Pensei: 'Como vamos parar isso?'. Comecei a chorar, comecei a ficar com medo de morrer", frisou.

Em entrevista ao Fantástico, exibida no último domingo, o famoso desabafou sobre o episódio. "Você está bem?", indagou a jornalista Renata Ceribelli. "Eu estou bem. Estou assustado ainda, porque só faz dois dias. Mas todos os exames foram conclusivos que eu estou bem. Não tive nenhuma sequela, nada constou no meu cérebro, nada constou no meu corpo", disse o ator.

"Horas antes [da Prova do Líder], eu comecei a ter sinais. Eu bambeei bem forte, como se fosse uma folha de papel, minha vista começou a embaralhar. Mesmo assim, continuei a prova… Foi como se algo estivesse me puxando, como se alguém tivesse uma corda. Eu não conseguia me movimentar. Eu caí sabendo que estava caindo", relatou.





Henri enfatizou que não se lembra do momento em que passou mal pela segunda vez. "Eu não lembro. Eu cheguei ao hospital e não sabia onde estava. Perguntei: 'Ainda estou na casa?'. Fiquei em pânico, não sabia da gravidade. Pensei: 'Como vamos parar isso?'. Comecei a chorar, comecei a ficar com medo de morrer", contou.

O ator também revelou que já entrou no confinamento bastante cansado.

"Durante um mês, dormi mal todos os dias. Eu passava o dia inteiro exausto. Agora estou tomando remédio de manhã e à noite para equilibrar o cérebro. Isso é um gatilho para uma mudança de vida", afirmou.

"Foi triste, mas estou muito feliz de ter entrado na casa por alguns dias", finalizou Castelli.

Fora do reality

Reprodução/Instagram/@henricastelli/TV Globo Henri Castelli convulsionou na Prova do Líder





Castelli foi retirado da atração na última quarta-feira (14), após episódios de convulsão. O ator passou mal durante a Prova do Líder, foi atendido pela equipe médica no provódromo e levado diretamente a um hospital para a realização de exames.

Pouco depois de retornar à casa, o participante teve um novo episódio de convulsão e precisou sair novamente para atendimento médico. Ele não voltou mais ao confinamento, e sua saída foi anunciada por Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo.

"Hoje pela manhã, durante a Prova do Líder, o Henri se sentiu mal. Ele teve uma crise convulsiva. Foi atendido ali mesmo no provódromo pela equipe médica e, de lá, levado para o hospital", explicou o apresentador.

"O Henri passou por todos os exames indicados numa situação como essa. Nenhum exame apontou qualquer problema, e ele voltou ao programa. Só que, logo ao chegar novamente à casa, teve uma nova crise convulsiva e foi levado pela segunda vez ao hospital", completou Schmidt.