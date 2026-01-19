Reprodução/TV Globo Aline Campos faz promessa inusitada

Em risco no primeiro paredão do BBB 26, Aline Campos fez uma promessa com o objetivo de ganhar destaque na atração. Com medo de ser eliminada logo na estreia, a empresária afirmou que fará um jejum de 24 horas caso consiga escapar. Ela disputa a permanência na casa contra Ana Paula Renault e Milena Lages.

A declaração foi feita durante uma conversa com suas aliadas. Bastante séria, Aline explicou que a promessa tem um significado pessoal. "Amiga, se eu voltar desse paredão, eu fico de jejum três dias seguidos. Se eu voltar do paredão, vou fazer 24 horas de jejum… Pronto", disse a sister, reiterando a decisão pouco depois.

Além da promessa, Aline refletiu sobre seu posicionamento no jogo, principalmente em relação à Ana Paula Renault, com quem teve confronto direto. Segundo ela, houve uma tentativa de apaziguamento, mas a estratégia não funcionou.

"Minha intenção foi esclarecer, na esperança de dar oportunidade de ouvir e eliminar essa coisa ruim que eu tinha dela, mas piorou. Eu poderia ficar chateada e usar isso contra ela, mas preferi zerar o game", explicou.

Durante a conversa, Brígido sugeriu que a participante adotasse uma postura mais agressiva. "Nesses dois dias, tem que incendiar", disse ele. Entretanto, Aline rejeitou a ideia. "Já tem o Sincerão para incendiar. Eu não quero ficar dando porrada. Não quero isso pra minha vida. Se for pra ficar de porrada, eu prefiro sair", afirmou.

"Essa história de ela dizer que não queria ir com o Pedro [Henrique Espindola] porque me considera mais fraca não faz sentido. Se ela acha que eu sou a mais fraca, por que me ataca tanto?", questionou a atriz.

Sobre o BBB 26

Durante a estreia do programa, Tadeu Schmidt revelou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do BBB, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Com o valor dobrado, o prêmio fica em R$ 5,440 milhões", disse.

O Big Brother Brasil 26 estreou em 12 de janeiro com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.



