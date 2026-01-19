Reprodução/ Instagram Rayne Souza e Pedro, do 'BBB 26'

Nesta segunda-feira (19), internautas especulam a possibilidade do relacionamento de Pedro, ex-participante do "BBB 26", e Rayne Souza ter chegado ao fim. O competidor desistiu do programa após ter tentado beijar outra sister, Jordana, sem o consentimento dela.



Em meio à repercussão negativa do caso, a então namorada de Pedro removeu as fotos que tinha com o companheiro nas redes sociais. A mulher também removeu a palavra "esposa" da biografia de um perfil usado na web.





O que aconteceu?

Pedro, de 22 anos, decidiu deixar o Big Brother Brasil 2026 após acionar o Botão de Desistência na noite deste domingo (18). A saída ocorreu pouco tempo depois de ele ter sido acusado por Jordana, de 29 anos, de um episódio de assédio.

De acordo com o relato da participante, Pedro teria tentado beijá-la sem consentimento e a segurado pelo pescoço dentro da despensa da casa. Em conversa com outros competidores, ela narrrou os acontecimentos.

"Deixei minha toalha com meu maiô e não encontrava mais. Ele [Pedro] estava perto e pensei: 'Será que ele pegou?'. Não levei na maldade. Vi ele na lavanderia, fui perguntar se ele pegou minhas toalhas, nem falei da roupa íntima. E ele confirmou que pegou, daquele jeito dele", iniciou.

"Fui buscar o babyliss na dispensa e ele veio junto, querendo me ajudar. Só que ele me prensou na parede, segurou meu pescoço e chegou perto do meu rosto. Falei: 'você está louco?'. E ele me respondeu: 'Só estou fazendo o que estou com vontade de fazer'. Não queria que isso marcasse minha história no programa. Não sabia o que fazer", completou.

Traição

Reprodução das Redes Sociais Rayane Luiza e Pedro Espíndola, participante do BBB 26





Durante o período em que esteve confinado no "Big Brother Brasil 2026", Pedro relatou várias vezes um episódio de traição no relacionamento com Rayne Souza. A mulher, grávida do brother, chegou a se manifestar sobre o ocorrido.

"Eu vou falar rapidamente, já estou por aqui desse assunto e parece que a pessoa não vai esquecer isso. Não vou ofender nem defender e não vou tocar no assunto. Isso aconteceu no início do nosso namoro [a traição], não foi combinado, nem jogada de marketing [expor isso].", disse ela.

"Acho que ninguém em sã consciência fica falando em rede nacional, dizendo inúmeras vezes. A pessoa não esqueceu, já tinha sido superado, a vida seguiu e isso continua. Não sei se é algo que aconteceu, se ele não se perdoou. Não sei dizer", pontuou.



