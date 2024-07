Divulgação/Globo Marcio Garcia está em negociações avançadíssimas com a Record

O apresentador Márcio Garcia pediu demissão da Globo após 15 anos na emissora. Ele estava negociação do contrato, mas não teria chegado a um acordo quanto ao valor do salário.



De acordo com as informações do jornalista Alessandro Lo-Bianco, A saída foi decisão de Márcio. Ele ganhava R$ 350 mil por mês e estava fora do ar desde 2022. Na época, ele apresentava o programa "The Voice Kids". A nova proposta, no entanto, não agradou o comunicador: ele receberia R$ 50 mil.

Segundo Lo-Bianco, a nova estratégia da emissora é renegociar os contratos com apresentadores que trabalham por temporada, mas que continuavam recebendo mensalmente.

Algo semelhante aconteceu com a apresentadora Fátima Bernardes. Márcio estaria negociando agora contratos por obras na casa, com um projeto em análise na emissora, onde ele poderá ganhar R$ 1,5 milhões.

O projeto que em sendo oferecido por Márcio segue uma premissa semelhante ao “Tamanho Família”. Ele estaria em negociação também com a Record.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp