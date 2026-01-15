Reprodução/Instagram/Felca Felca relata ataques de crianças após Roblox anunciar restrições de idade.

Bizarro! O influenciador Felca, conhecido por popularizar discussões sobre a adultização infanto-juvenil nas redes sociais, virou alvo de ameaças após a atualização das políticas de segurança do Roblox, uma plataforma de jogos online utilizada majoritariamente por crianças.

Leia mais: Quem é Felca, o youtuber que expôs a adultização infantil

O influenciador expôs o caso nos Stories do Instagram na madrugada desta quinta-feira (15).

Segundo ele, após o anúncio da restrição do uso da ferramenta de voz para menores de nove anos na plataforma de jogos, usuários que se identificam como crianças passaram a ameaçá-lo por meio de mensagens nas redes sociais.





"Estou sendo atacado por crianças na minha DM (mensagens diretas do Instagram) por conta que o Roblox tirou o chat de voz, segue os prints", escreveu o influenciador.

Em um dos prints compartilhados por Felca, o autor escreve: "Está feliz, Felca? Todo mundo está perdendo a infância, de ser criança no Roblox, e todos estão fazendo justiça".

Um outro usuário foi mais longe e ameaçou o influenciador de morte.

"Olá, Felca. Todo mundo no Roblox está ficando doido, dizendo que você deixou a gente sem chat. Felca, eu vou te matar", escreveu.

O Roblox anunciou no último dia 7 uma alteração nas regras do uso do chat, com restrições para usuários com menos de 9 anos. A medida causou revolta e provocou protestos protagonizados por crianças dentro da plataforma de jogos, ocorridos nesta terça-feira (13).

Com a implementação das novas regras, o Roblox passou a exigir verificações e idade para liberar recursos de chat, usando ferramentas de estimativa de idade por meio de reconhecimento facial ou, em alguns casos, documentos oficiais, como forma de reforçar a proteção infantil e limitar interações entre adultos e crianças.

Sem a verificação, o chat fica desativado para os menores de 9 anos, o que vem causando frustração em parte dos usuários da plataforma.