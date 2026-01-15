Reprodução/TV Globo Participantes reclamam de urina no banheiro

O BBB 26 já começou com algumas rusgas na convivência. Jordana e Juliano Floss fizeram uma observação sobre o banheiro da atração na Globo. Os dois informaram que o compartimento estava sujo de urina.

Bastante incomodada com a situação, Jordana pediu que os brothers tivessem mais atenção, e Juliano Floss chegou a comentar sobre o problema: "O banheiro está todo mijado, está tudo amarelo", disse.

Sarah reforçou que não havia problema em sujar, mas que, após isso, o espaço deveria ser limpo.

"Pode sujar, mas limpa depois (...) Às vezes, a pessoa está cansada, com sono e suja, e tudo bem, mas limpa depois, né?", disse.

Jonas Sulzbach brincou dizendo que o responsável seria exposto pela produção da atração: "Se continuar assim, o programa vai mostrar para o pessoal de casa", afirmou.

Sol Vega então indagou se não seria o chuveiro que estava vazando, mas Juliano confirmou que era urina.

"O lixo estava todo amarelo e sujei minha mão com mijo dos outros", disse Floss. "Nojento demais, ainda mais com mijo dos outros", detonou Aline Campos.

Quarto branco também teve banheiro sujo

TV Globo Sujeira em banheiro causa polêmica

Ricardo Negro, participante do quarto branco do BBB 26, passou por uma situação delicada na última terça-feira (13). Sem perceber, o modelo encostou na sujeira do banheiro onde está confinado com outros colegas. "Que situação", exclamou Matheus Moreira.

A situação foi percebida por Rafaella Jaqueira, que notou que o roupão do colega estava sujo. "Quer que eu cheire? Deixa eu cheirar", disse ela, que logo identificou que se tratava de cocô.

Minutos depois, após o assunto repercutir, a voz do Big Boss avisou que tomaria providências sobre o caso, porém pediu que os participantes parassem de fazer comentários sobre o ocorrido.

Sobre o BBB 26

Durante a estreia do programa, Tadeu Schmidt revelou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do BBB, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Com o valor dobrado, o prêmio fica em R$ 5,440 milhões", disse.

O Big Brother Brasil 26 estreou na última segunda-feira com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.