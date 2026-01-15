Reprodução/ Instagram Paolla Oliveira

Paolla Oliveira, de 43 anos, mostrou aos internautas que está com a rotina de treinos em dia. A atriz, longe das novelas desde outubro deste ano, apareceu malhando nesta quarta-feira (14).





Na ocasião, a ex-namorada de Diogo Nogueira exibia vários looks justos, destacando os músculos torneados. Além disso, mostrou aos fãs que os exercícios dela se dividem entre musculação e cardiorrespiratório.





Na legenda da postagem, ainda incentivou o público a praticar atividades físicas. "Lembrete para começar o ano: só vai", disse no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 38 milhões de seguidores.

Como trilha sonora do momento, a atriz elegeu a música "I Just Might", interpretada pelo cantor Bruno Mars. Nos comentários, os fãs aproveitaram para rasgar elogios e destacar a "disciplina" da intérprete.

"Maravilhosa sempre", começou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Como pode ficar mais linda a cada dia que passa?", questionou uma segunda. "Você é sinônimo de foco e disciplina. Parabéns, gata", disse ainda uma terceira.

Assista:





"Vale Tudo"

Paolla Oliveira defendeu Heleninha Roitman no remake assinado por Manuela Dias, adaptado a partir da obra original de Leonor Bassères, Aguinaldo Silva e Gilberto Braga. A obra chegou ao fim em outubro, sendo substituída por "Três Graças".

Inicialmente, a atriz não foi pensada para o papel. Por isso, decidiu pedir a oportunidade de fazer um teste e foi aprovada pelo diretor, Paulo Silvestrini, para reencarnar a alcoolista, originalmente assumida por Renata Sorrah na versão de 1988.

Término

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram a separação em 22 de dezembro, em meio à chegada das festividades natalinas. O ex-casal anunciou a separação. Sem detalhar o motivo, frisaram que o encerramento do namoro se deu de forma amigável.

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco", iniciaram.

"O que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", finalizaram.