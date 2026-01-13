ASSESSORIA DE IMPRENSA Fernando Talaia trocou a carreira na TI de grandes corporações para ajudar pequenos negócios a se organizarem

Durante muito tempo, a trajetória profissional de Fernando Talaia seguiu um caminho considerado seguro. Bastidores de grandes corporações, sistemas complexos, decisões orientadas por dados e uma rotina em que tudo precisava funcionar com precisão. Na Tecnologia da Informação, não havia espaço para improviso: ou o sistema rodava, ou tudo parava.

Do lado de fora desse ambiente controlado, porém, algo começou a chamar sua atenção.

Ao observar mais de perto a realidade de pequenas e médias empresas, Fernando percebeu um padrão que se repetia. Negócios sustentados por esforço extremo, decisões tomadas no limite do cansaço e empresários tentando dar conta de tudo sozinhos. Faltava método, mas principalmente faltava clareza.

Enquanto grandes empresas se apoiavam em processos e informações para decidir os próximos passos, muitos pequenos empresários viviam no modo urgência, reagindo aos problemas à medida que eles surgiam. “O empreendedor brasileiro é criativo e resiliente, mas muitas vezes vive apagando incêndios”, comenta.

A inquietação cresceu até virar decisão. Fernando deixou o mundo corporativo para se aproximar dessa realidade e entender, na prática, por que tantos negócios tinham dificuldade em se sustentar, mesmo trabalhando tanto.

A mudança foi mais profunda do que uma troca de carreira. Ao levar sua experiência em tecnologia para fora das grandes empresas, ele passou a enxergar os negócios como sistemas vivos, em que tudo precisa estar minimamente conectado para funcionar sem desgaste constante.

Com o tempo, essa visão deu origem à Fórmula Empresarial, construída a partir da convivência com empresários reais e dos desafios que eles enfrentam no dia a dia. A proposta não era criar algo complexo, mas ajudar a organizar o que já existia e dar mais previsibilidade à rotina de quem empreende.

Ao longo dessa jornada, Talaia percebeu que muitos negócios tentam crescer antes de se estruturar. Investem mais, vendem mais, mas continuam inseguros. Para ele, entender os próprios números e ajustar processos muda a relação do empresário com o próprio trabalho.

Hoje, Fernando atua ajudando pequenos negócios a saírem do modo sobrevivência e ganharem mais consciência sobre suas decisões. Ele acredita que a transformação começa quando o empresário deixa de apenas reagir aos problemas e passa a enxergar o negócio com mais clareza.

“Quando a gestão se organiza, o caos deixa de comandar”, resume.