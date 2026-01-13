Mariana Becker está de volta na Globo como comentarista da Fórmula 1, em um ano simbólico que marca sua vigésima temporada consecutiva acompanhando os bastidores da categoria. Ela estará presente em 21 etapas, sendo 15 exibidas pela Globo e outras seis no SporTV, sempre com participações in loco.A jornalista, que é um dos principais nomes da história do esporte no país, descreve a função como um desafio inédito em sua trajetória. “É algo que eu nunca fiz, mas vai ser um tipo de comentarista diferente. Fiz questão de estar in loco, perto da notícia, dos pilotos, de onde as coisas acontecem, para que o meu olhar continue sendo aquele com a notícia muito pura. De quem está lá e é capaz de transmitir e dar o contexto da informação”, afirmou.Mariana Becker reforça que manter o contato direto com o paddock é essencial para a cobertura jornalística e para preservar sua identidade profissional. Essa será a segunda passagem da comunicadora pela Globo, emissora onde iniciou sua carreira em 1995 e permaneceu por cerca de 25 anos. “Estou de volta para a casa em que aprendi a fazer jornalismo de televisão, onde eu comecei a minha carreira", disse."Então, vai ser interessante rever velhos amigos e conhecer como tudo está sendo feito agora. O mundo dá voltas, e novas páginas se abrem para escrevermos e reescrevermos a nossa história”, disse. A jornalista estava afastada da emissora desde 2021, quando passou a integrar o time da Band
Cobertura da Fórmula 1 na Globo
A cobertura seguirá com Everaldo Marques na narração e comentários de Luciano Burti. No SporTV, Bruno Fonseca será o narrador das provas, com participação de Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Os repórteres Julia Guimarães, Guilherme Pereira e Marcelo Courrege estarão em todas as etapas, com entradas ao vivo nos fins de semana.