Reprodução/Globoplay Ricardinho toca o terror no BBB 26

Ricardinho Chahini ganhou notoriedade ao causar no quarto branco do BBB 26 na manhã desta terça-feira (13). O campeão de freestyle impediu outros participantes de dormirem durante a madrugada, batendo na porta do cômodo e ainda deixando oito competidores molhados. Ele foi acusado de jogo sujo e acabou criando uma rixa com os demais confinados.

Após uma madrugada intensa, em que alguns candidatos tentaram dormir juntos no espaço, o paraense se isolou em um canto e começou a bater na porta de várias formas, irritando os colegas de confinamento.

Enquanto o barulho continuava, Ricardo Negro tentou aconselhar Ricardinho: "Fica de boa, dorme", numa tentativa de apaziguar a situação.

Mesmo assim, Ricardinho seguiu provocando, e o clima foi ficando mais tenso. Chaiany Andrade chegou a comentar que o colega estava com cara de "acabado" e que mal conseguia se manter em pé.





Elisa Klein tentou argumentar que o grupo queria descansar, mas foi interrompida por Matheus Moreira, que afirmou que o comportamento de Ricardinho fazia parte de sua estratégia:

"Deixa assim. Ele não fez questão de se conectar com ninguém. Ele ficou cinco horas planejando a estratégia e, na hora em que vocês iam dormir, ele ia fazer isso [bater na porta]. Frio e calculista", reforçou.

Mesmo com todas as críticas, Ricardinho continuou batendo na porta. Matheus, porém, enfatizou que não cairia na provocação, e Ricardo Negro voltou a dormir enquanto cantava: "Hoje ninguém vai estragar meu dia...", disse ele.

A tensão aumentou quando os participantes comentaram sobre as atitudes de Ricardinho. Matheus lembrou que o grupo já havia defendido o colega anteriormente, enquanto Chaiany foi mais direta: "Para mim, ele é fraco e sem talento".

O clima piorou ainda mais quando Ricardinho começou a cantar dentro do quarto branco, acordando todos os colegas. Na nova provocação, Elisa Klein se levantou e criticou o paraense:

"A gente é muito idiota, cara. A gente querendo ajudar o idiota e ele ali", disse.

Logo depois, o campeão de freestyle voltou a causar e começou a abrir todas as latas de água disponíveis no quarto branco. Chaiany chegou a sugerir que ele bebesse tudo, e Ricardinho abriu uma por uma das latas.

Alguns participantes correram para proteger suas bebidas. Ricardinho debochou. "Ué, não mandaram eu beber tudo?", debochou.

O clima azedou de vez. Chaiany criticou:

“Tu não é homem, não. Se fosse, não estaria fazendo isso", enfatizou.

Os xingamentos aumentaram, e Matheus Moreira também repreendeu o comportamento do colega:

"Fazer isso aí para mulher, tu é sem vergonha, rapaz", disse.

Como funciona o quarto branco do BBB 26?

Participam da dinâmica os candidatos das casas de vidro que não foram escolhidos pelos telespectadores. Eles precisam resistir às dificuldades do ambiente branco e lidar com os desafios que surgem dentro do espaço.





O Ricardinho fica fazendo barulho pra irritar com a maçaneta, já derramou água dos adversários, agora meteu um break do absolutamente nada O CARA ESTÁ IMPOSSÍVEL #BBB26 pic.twitter.com/bthfMitqHF— Mister M (@mvl5212) January 13, 2026



