Isis Valverde pode ter sido indicada ao Framboesa de Ouro, premiação que elege os piores do cinema, por atuação em "Código Alarum". A atriz brasileira concorreria na categoria de pior atriz coadjuvante pela estreia em Hollywood no filme de ação.

A informação foi vazada pelo site World of Reel nesta segunda-feira (13), mas ainda não há confirmação oficial dos organizadores do Razzie Awards. A lista completa de indicados será divulgada tradicionalmente um dia antes do Oscar, marcado para 21 de janeiro.

A relação em que consta o nome da brasileira foi vazada pelo site World of Reel na manhã desta segunda-feira. Os responsáveis pelo Razzie Awards, como é conhecido o Framboesa de Ouro, não confirmaram nem negaram a veracidade da lista. A divulgação oficial acontecerá apenas no dia 21 de janeiro, véspera do anúncio das indicações ao Oscar.





Estreia conturbada em Hollywood

A atriz parou de fazer novelas na Globo na tentativa de emplacar projetos em Hollywood nos últimos anos. A decisão de buscar trabalhos no exterior foi anunciada pela artista como parte de um plano de expansão profissional.

A estreia em "Código Alarum", aparentemente, não foi das melhores segundo a recepção da crítica especializada. O filme de ação dirigido por Michael Polish ainda não teve grande repercussão no mercado internacional. A produção conta com nomes como Scott Eastwood e Sylvester Stallone no elenco, ambos também presentes na lista vazada de indicados ao Framboesa.

Outras categorias da lista vazada

A lista vazada traz nomes conhecidos do cinema em diversas categorias negativas da premiação. Na categoria de pior filme aparecem "The Electric State", "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes", "Nas Terras Perdidas", "Branca de Neve" e "Guerra dos Mundos". As produções foram mal recebidas pela crítica especializada ao longo de 2025.

Entre os possíveis indicados a pior ator estão Dave Bautista por "Nas Terras Perdidas", Scott Eastwood por "Código Alarum", Ice Cube por "Guerra dos Mundos", Jared Leto por "Tron: Ares" e The Weeknd por "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes". Na categoria feminina, concorrem Ariana DeBose, Heather Graham, Milla Jojovich, Rebel Wilson e Michelle Yeoh por diferentes produções.

A confirmação oficial das indicações ao Framboesa de Ouro acontecerá no dia 21 de janeiro, um dia antes do anúncio das nomeações ao Oscar. A cerimônia de premiação do Razzie Awards tradicionalmente acontece na véspera da entrega das estatuetas douradas da Academia.