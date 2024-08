Reprodução Instagram - 9.8.2024 Juliette e Karol Conká se reencontram

Juliette Freire e Karol Conká deixaram os desentendimentos no passado? Após uma relação de altos e baixos no “BBB 21”, as cantoras se reencontram no aniversário de 50 anos da artista Preta Gil, na madrugada desta sexta-feira (9).



Conká usou as redes sociais para compartilhar um registro ao lado da campeã da temporada e o momento repercutiu entre os internautas. Isso porque as duas foram adversárias durante a atração exibida pela Rede Globo. “É o que, querida?”, escreveu Karol como legenda, em referência ao bordão que usou durante uma troca de farpas com Juliette.



Nos comentários, os fãs relembraram outros momentos entre ela e a paraibana. “Você ficou pentelhando ela, Karol?”, brincou uma usuária do X, antigo Twitter. “É hoje, não é, Juliette? O beijo triplo?”, resgatou outro, em referência ao convite de Karol para ela e Juliette beijarem Bil ao mesmo tempo, no “BBB 21”.



Outros fãs ainda brincaram com a amizade que as ex-BBBs criaram depois do reality. “Mais que amigas, friends”, ironizou uma. “Falava mal e hoje ando junto”, debochou outra. “Vocês serviram entretenimento”, opinou um terceiro. “Minhas mães icônicas”, se divertiu uma quarta. “Melhores amigas? O mundo não gira, ele capota”, avaliou ainda um quinto.

Confira a reação da web:

Do ensino médio pra vida — Nathalinda (@venlafaxina150) August 9, 2024





Você ficou pentelhando ela Karol? — aiTunes (@aiTunesOF) August 9, 2024





É hoje né juliette? O beijo triplo — Rique (@olokoryck) August 9, 2024





Eu dou risada dos meses, mas tb fico pensando que se eu tivesse passado 1% do que a Karol fez com ela e a Carla Diaz, eu não iria querer ver a mamacita bem longe de mim😂 — Demi (@demillayne) August 9, 2024





