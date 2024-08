Reprodução Instagram - 9.8.2024 Veja o antes e depois de André Serra

André Serra, ex-participante do reality show “MasterChef” , surpreendeu internautas na última quinta-feira (8). O motivo? Ter usado as redes sociais para compartilhar uma mudança drástica no corpo após ter perdido 80 quilos.



“Focar em performance nos esportes e na vida no geral é um baita motivador para o meu emagrecimento. Eu já reparei que em épocas que fico sedentário, o resto piora: como mais, durmo pior, engordo, fico mais sedentário ainda e por aí vai”, iniciou ele.



“Por isso, uma das decisões que eu tomei foi nunca mais parar de treinar alguma coisa. Mesmo sem dieta, mesmo engordando, tanto faz. Treino é pra sempre”, acrescentou ele em relação à importância dos treinos no emagrecimento.



O ex-participante do “MasterChef”, programa da Band, ainda contou que uma rotina de treinos constante o ajudou em outros aspectos, como alimentação e sono. “Levar uma vida mais regrada e disciplinada, com menos álcool, comida melhor e sono melhor”, avaliou.



Nos comentários da postagem, fãs repercutiram o momento e elogiaram a dedicação do cozinheiro para perder 80 quilos. “Parabéns, que mudança!”, felicitou uma internauta. “Te acompanho desde o ‘MasterChef’. Admirada pelos seus resultados”, completou outra. “Inspiração”, admitiu um terceiro. “Super exemplo”, finalizou ainda um quarto.

André Serra mostra mudança no rosto depois de perder peso Reprodução Instagram - 9.8.2024 André Serra posa no espelho após emagrecer 80 quilos Reprodução Instagram - 9.8.2024 André Serra pratica exercícios Reprodução Instagram - 9.8.2024 André Serra no 'MasterChef' Reprodução Instagram - 9.8.2024 Veja o antes e depois de André Serra Reprodução Instagram - 9.8.2024





