Reprodução Juliette cogita parceria musical com Karol Conká: 'Admiro demais'

A campeã do "BBB 21" Juliette Freire revelou se pensa em fazer uma parceria musical com Karol Conká. Na 21ª edição do reality da Globo, as duas protagonizaram rivalidade. Em entrevista recente, Juliette elogiou Karol e idealizou um projeto para celebrar as duas.



Em entrevista para o canal do YouTube de Foquinha, Juliette foi questionada sobre a relação com a cantora de hip-hop.

"Eu sempre admirei muito Karol, muito, muito, muito, inclusive na minha formatura eu danço a música dela, tem um vídeo que eu estou 'Já que é pra tombar, tombei', eu e minha amiga de formatura. Antes de tudo, eu já tava na premonição, né aí?", brincou.

Juliette rasgou elogios a Conká e disse que o passado ficou para trás. "Eu acho maravilhosa, acho uma excelente artista, acho uma mulher foda e todo mundo quer que eu, que eu tipo, fale mal, não, eu acho que ali foi um episódio isolado".

Na 21ª edição do Big Brother Brasil, Karol e Juliette protagonizaram rivalidade em lados opostos. A cantora de hip-hop foi eliminada com porcentagem recorde, 99,17% dos votos para eliminar.

"Admiro demais, tenho zero raiva dela e eu acho que ia ser legal uma versão onde as duas cantassem", revelou, idealizando como seria essa parceria.

"Seria legal, era que a gente se reconhecesse dos dois lados, sabe? Tipo um reflexo que, no final das contas, somos reflexos um do outro e que não tem isso de quem é bem, quem é mal, todo mundo é um pouquinho de cada coisa aqui, eu penso que a vida é isso (...) Eu me vejo nela, que se vê em mim. A gente tem feridas e está tudo bem assim. Eu acho que isso ia ser massa", completou.