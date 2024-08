Reprodução: Instagram Gilberto Gil e Preta Gil

O cantor Gilberto Gil comemorou, nesta quinta-feira (08), o aniversário de 50 anos de Preta Gil, filha do artista com Sandra Gadelha. Com uma publicação emocionante, o astro homenageou a musicista com recordações de momentos ao lado da voz de "Sinais de Fogo".



"Desde pequeninha Preta tem esse talento que é comum a nós todos. Uma capacidade e um gosto pela variedade do entretenimento. Ela é muito assim, histriônica. Parabéns, filha!", escreveu ele na legenda da postagem.

Na seção de comentários, seguidores do cantor enalteceram o momento e celebraram o aniversário de Preta Gil. "Parabéns, doce Pretinha, saúde e vida longa!", expressou uma internauta.

"Histriônica: um adjetivo que só o Gil sabe usar", elogiou um segundo. "Amamos a Pretinha!", aclamou um terceiro. "Parabéns, Preta Gil! Longa vida com muita saúde! Axé!", desejou uma quarta.

Além disso, na segunda parte da legenda, Gilberto Gil divulgou a estreia do livro "Os Primeiros 50”, que aborda a trajetória de Preta Gil até o momento atual de sua carreira.

