Reprodução/Instagram Juliette faz desabafo sobre maternidade após previsão

Juliette foi surpreendida por uma previsão de gravidez vindo de Viih Tube e agora parece que o assunto está perseguindo a ex-BBB. Após a amiga 'prever' que ela engravidaria, a cantora desabafou sobre o caso.

A influenciadora contou que sonhou que estava grávida e, a partir disso, descobriu que não está pronta para esse novo momento da vida.

"Vocês falam tanto de gravidez que eu sonhei que tava grávida e fiquei doidinhaaa… Isso me lembrou que ainda não tô preparada para ser mãe na adolescência", escreveu ela no X, antigo Twitter.

Vocês falam tanto de gravidez que eu sonhei que tava grávida e fiquei doidinhaaa… Isso me lembrou que ainda não tô preparada para ser mãe na adolescência kkkkkk — Juliette (@juliette) August 7, 2024





A previsão de Viih Tube

Recentemente, Juliette compartilhou fotos ao lado do namorado, Kaique Cerveny, em Fernando de Noronha , e acabou recebendo uma previsão de gravidez.

"Eu tenho foto com o Eli nessa mesma pedra, logo depois engravidei tá Ju", disse Viih Tube nos comentários. A influenciadora é mãe de Lua e está grávida de Ravi.

A influenciadora contou que sonhou que estava grávida Reprodução/Instagram "Eu tenho foto com o Eli nessa mesma pedra, logo depois engravidei tá Ju", disse Viih Tube Reprodução/Instagram Juliette foi surpreendida por uma previsão de gravidez vinda de Viih Tube Reprodução/Instagram Juliette compartilhou fotos ao lado do namorado, Kaique Cerveny Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp