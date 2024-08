Reprodução Instagram - 9.8.2024 Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers

Os Jogos Olímpicos de Paris terminam no próximo domingo (11) e três atrações muito queridas pelo público estão cotadas para se apresentarem no evento de encerramento da competição esportiva. Tratam-se de Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers.





As informações são da revista "Variety", a mesma publicação que antecipou a apresentação das duas cantoras principais da abertura das Olimpíadas deste ano: Lady Gaga e Céline Dion, que retornou aos palcos após o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida.





A revista, no entanto, declarou que a apresentação não será nos moldes tradicionais conhecidos pelo público. Isso porque os músicos terão shows mesclados com partes ao vivo e trechos gravados. Além disso, o trio estará em Los Angeles, próxima sede dos Jogos Olímpicos





O produtor Ben Winston é o responsável pela coordenação das apresentações de encerramento. O profissional ganhou destaque na indústria fonográfica após a atuação no Grammy Awards, uma das premiações mais importantes do segmento artístico. A revista "Variety" não divulgou o onde os shows de Los Angeles ocorrerão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.