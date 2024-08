Reprodução YouTube/Instagram Beatriz Reis revelou crush em Nicolas Prattes, namorado de Sabrina Sato

Beatriz Reis, popularmente conhecida nas redes sociais como “Bia do Brás”, esteve no “Podcats”, na última quarta-feira (31). Durante participação no videocast comandado por Camila Loures e Lucas Guedes, a ex-BBB revelou, em tom de brincadeira, sobre um “crush” que tem em um homem compromissado.



O rapaz em questão é Nicolas Prattes, namorado da apresentadora da Rede Globo Sabrina Sato. Ao revelar que tinha um “crush” no ator, que protagonizará a próxima novela das nove, ela ainda citou a companheira do galã global e disse que o elogiava de forma respeitosa.



“Com todo respeito, Sabrina, o Nicolas é muito bonito. Gosto desse estilo”, declarou ela, que também citou o artista Guilherme Leicam como um dos “crushes”. Beatriz ainda falou sobre a virgindade e destacou que é “reservada” na hora de paquerar.



“Nessa parte, por incrível que pareça, sou reservada e tímida. Não chego em ninguém”, afirmou ela, que garantiu ainda ser “virgem”. “Tem gente que se aproxima por interesse. Beijei só cinco pessoas minha vida inteira. Meu namorado será o cara por quem estiver sentimento”, finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.