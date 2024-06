Reprodução: Instagram Beatriz Reis em fotos divulgadas nesta quarta (05)

A ex-BBB Beatriz Reis colocou o corpo para jogo e divulgou na manhã desta quarta-feira (05) fotos sensuais. A influenciadora está no São João da Thay, festa tradicional promovida pela blogueira Thaynara OG e que acontece anualmente em junho no Maranhão.

"É os lençóis dos lençóis! É o pôr do sol do por do sol!", escreveu ela na legenda. Nos comentários da publicação, famosos e seguidores da ex participante aclamaram as fotos.

"Uau", comentou Thaynara OG. "É o Maranhão do Maranhão!", brincou um internauta. "Será que só eu acho a Bia umas das mulheres mais lindas e sexys do Brasil. Uma perfeição!", elogiou uma segunda.

Além de Beatriz, Matteus, Marcus, Giovanna Lima, Lucas Pizane, Raquelle, parte do elenco do BBB 24, também foram convidados para o evento. Mani Reggo, ex-mulher de Davi, campeão da edição, também compareceu ao local.

