11.03.2024 Guilherme Leicam desabafa após críticas à aparência





Guilherme Leicam mostrou que perdeu a paciência e desabafou a respeito das críticas à aparência na última semana. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ator revelou que recebeu uma série de ataques depois que um registro dele divulgando um curso de teatro em uma sala de aula viralizou na web.

Em seu perfil, o artista pediu que as pessoas parassem de comentar o corpo dos outros e pediu respeito.





"Meu Deus do céu, eu não acredito que vou ter que falar disso. Como as pessoas são más, né? Essa semana, um vídeo meu viralizou. Foi um vídeo em que me gravaram aleatóriamente entrando dentro de uma escola para divulgar um curso. Algumas pessoas foram nos comentários e disseram coisas como: "Como ele engordou", "Como ele envelheceu", "Fez 'demonização' facial", começou ele.

"Em pleno século em que estamos, dois mil e vinte quatro, isso ainda acontece. Falar do corpo de outra pessoa é uma coisa tão chata. Você não sabe porque eu engordei, você não sabe pelo o que eu passei no final do ano, no começo desse ano, porque eu larguei um pouco meu visual. E outra, você não tem nada a ver com isso e não deveria estar apondando dedos", completou o ator.





"Se você engorda, você está em depressão. Se emgradece, está doente. Gente, vamos parar com isso. Eu sempre falo que nós temos que ser camaleões, né? Se adaptar, mudar Mas é difícil se adaptar à internet", finalizou.

Na legenda do post, o ator também repercutiu a situação. "Vamos falar um pouco mais disso aqui nos comentários. O que vocês acham dessas pessoas que estão sempre preparadas pra atacar ou comentar sobre o corpo e aparência das outras? Você é do time que acha isso normal?", questionou o artista.

Mds o Guilherme Leicam tá a cara do Zac Efron (e não é na fase boa pic.twitter.com/PWxMo86mOQ — ana (@hiysctt) March 9, 2024





"Já parou pra pensar que ninguém aqui é perfeito? Até onde eu sei, todo mundo aqui vai envelhecer, engordar, emagrecer, ficar mais rico ou ficar mais pobre e ninguém tem nada haver com isso. De verdade, eu acho falta de respeito, vamos tomar um pouco mais de cuidado com os julgamentos. Eu tenho uma sugestão: vamos deixar essas comparações de lado e olhar para nós mesmos, acordar pra nossa vida e tentar ser o melhor possível a cada dia. É normal errar, desde que queira aprender. Agora, ficar julgando o outro só por julgar, só pra machucar, isso é muito desnecessário, agressivo e pequeno. Deus criou o homem pra amar o próximo, e acredito que a internet deva ter sido criada pra gente evoluir e desfrutar de maneira positiva, temos acesso a tanta informação, tanta coisa bacana, não vamos entrar nessa de lançar o ódio no post dos outros, isso acaba ficando cansativo. Que tal sermos mais leves e mais empáticos por aqui?", finalizou.

Nos comentários, amigos e seguidores saíram em defesa de Guilherme. "Pessoas que falam da aparência dos outros com certeza não devem ter espelho dentro de casa", comentou um. "Sua beleza interna é o que mais incomoda os demais! Lindo sempre", disparou outro. "Conciso, reto, direto e mesmo triste com tal fato ridículo que relatou, continua lindo! Desabafo necessário e ainda consegue ser educado", refletiu um terceiro.

