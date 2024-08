Reprodução Instagram Gracyanne durante sessão de massagem

A influenciadora, fisiculturista e ex-dançarina do “Tchakabum” Gracyanne Barbosa, de 40 anos, surpreendeu os seguidores na última quarta-feira (31). O motivo? Ter usado os stories do Instagram para compartilhar um momento ousado em que surgia sem sutiã.



Na ocasião, a ex-mulher de Belo estava em uma sessão de massagem e de drenagem linfática. Para o procedimento, Gracyanne fez topless e mostrou o clique sensual aos fãs e seguidores que a acompanham nas redes sociais.



Também na quarta-feira (31), a influenciadora abriu o jogo sobre quais esportes ela já tinha praticado. Embora hoje se dedique à musculação, Barbosa se aventurou por práticas desportivas bem diferentes ao longo da vida.



Ela citou os esportes vôlei, ginástica olímpica, salto, luta e tênis. “Você sabia que eu já joguei vôlei profissional, por muitos anos? Não tenho muitas fotos dessa época, quem tiver pode me mandar”, disse, por meio dos stories do Instagram.

