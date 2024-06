Reprodução/Instagram Os ex-BBBs fingem namoro e brincam nas redes sociais





Os ex-BBBs Beatriz Reis e Gil do Vigor pregaram pegadinha de namoro nas redes sociais e caíram na risada, nesta noite de sexta-feira, (22).

A influenciadora compartilhou uma foto segurando as mãos de um homem misterioso no Instagram em encontro romântico . Porém, o namoro era falso e foi revelado por Beatriz , que estava junto com Gil, em um storie do Instagram. "Meu namorado", publicou ela nas redes sociais.

Em seguida, a ex-BBB postou um áudio da amiga e participante do BBB24, Isabelle Nogueira, que caiu na pegadinha. "Está namorando, cunhã? Que foto é aquela que tu postou?", disse Isabelle.

No restaurante em que estavam, os influenciadores caíram na risada ao descobrirem que sofrem o mesmo problema nos dentes. "Você também não tem um dente aqui atrás?", questionou Bia. "Não", respondeu Gil rindo da situação. "Gil, como que morde a carne?", rebateu a ex-BBB gargalhando junto com o amigo.