Reprodução/Instagram Além da diferença de idade: o namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

O relacionamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes surpreendeu o público, principalmente pela separação da apresentadora com Duda Nagle após sete anos de relacionamento.

Antes do anúncio oficial, os artistas foram flagrados juntos em diversos momentos e aumentaram ainda mais os rumores de affair. Em fevereiro, os dois viajaram e compartilharam as primeiras fotos nas redes sociais, confirmando os boatos.

O casal afirmou que já se conheciam antes do romance devido a eventos em comum. "Até então, não tinha nada. Mas ela me adicionou no Instagram e eu percebi. Fiquei atento (risos), mas ela não demonstrou nada. Apenas me seguiu. No Natal, eu mandei uma mensagem para ela. Tomei essa iniciativa. E nunca mais paramos de nos falar. A gente passou a se falar todos os dias desde então", disse ele em entrevista à Vogue.

Em meio às conversas, eles marcaram o primeiro encontro: um jantar na casa da apresentadora, em São Paulo. "Conseguimos o primeiro sábado do ano à noite e ele ia direto da gravação no Rio. Estava tudo tão difícil que eu quase estava desistindo. Aí o Nicolas conseguiu pegar a última ponte aérea e nosso encontro foi muito especial. Ainda bem que rolou. Daí em diante não paramos mais", comentou Sabrina.

"No dia seguinte era um domingo, eu ia trabalhar e ele precisava voltar para o Rio. Fomos tomar café juntos antes de sairmos, quando começou a chegar minha mãe, minha irmã, minha equipe… Eu precisei sair antes dele e ele ficou tomando café com a dona Kika e a Karina, logo no primeiro date", contou ela.

Desde que assumiram o namoro, Sabrina e Nicolas fazem questão de trocar declarações nas redes sociais através dos comentários. Apesar da felicidade, eles são vítimas de críticas, já que o ator é dezessete anos mais novo do que a apresentadora.

Sabrina destacou que não se deixa abalar pelos comentários que recebe. "Eu sou um ser muito livre, é da minha natureza, da minha criação. Então eu nunca deixei de fazer nada na minha vida preocupada com o que os outros vão achar. Eu vou deixar de viver esse amor tão lindo que nunca vivi antes porque incomoda alguém?", disparou ela.

Nestes meses de relacionamento, eles já apresentaram as famílias e estiveram juntos em algumas viagens românticas, às vezes na companhia de Zoe, filha de Sabrina, às vezes só os dois.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes protagonizam fotos quentes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram O namoro de Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp