As ex-BBB Beatriz Reis compartilhou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (30), para mostrar seu novo visual aos seguidores. “Eu ouvi transformação? Meu Brasil do Brasil! Vocês estão preparados? Eu estou apaixonada”, escreveu ela, na legenda do vídeo ao som de “Macetando”, hit de Ivete Sangalo.

A ex-camelô aparece no vídeo com os cabelos desarrumados, até que revela sua transformação. O penteado foi realizado pelo hair stylist Victor Freire. Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios.

“A casca de banana te fez tão bem”, brincou um fã. “Se já fui pobre, não me lembro”, disse outra pessoa. “A madrinha do Brás está cada dia mais linda! É o Brasil do BRASIL! DANADO”, comentou uma terceira.

