A formação de paredão no "BBB 24" agitou a madrugada desta segunda-feira (5). Estão na berlinda Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho. O brother emparedado protagonizou um barraco pouco após a definição da disputa no programa ao vivo. O voto de Davi também gerou polêmicas e embates com a amazonense na noite.





Barraco

Após Juninho ser debochado por flertar com Alane na última festa , a conduta do motoboy gerou uma confusão na madrugada. Os dois discutiram o assunto em frente a todos os colegas e se exaltaram no embate, trocando gritos e críticas.

O brother tentou se defender por dar em cima de duas amigas em um intervalo pequeno, afirmando que é solteiro e que apenas tinha flertado com Leidy Elin antes da iniciativa com a atriz. A trancista entrou na briga, enquanto Alane ressaltava que "ninguém quer pegar" o participante.

Juninho ainda julgou a própria postura como "normal", já que não "prometeu nada" para Leidy. Enquanto repetia que estava solteiro, o Pipoca afirmou que a trancista "rebolou" na frente dele e a atriz se revoltou, questionando qual seria o problema da amiga dançar.





"Se eu quiser tocar você, estou solteiro aqui, eu toco", afirmou o brother no barraco. O motoboy logo se explicou pelo termo utilizado, que ele diz ser uma "gíria carioca" de se "desenrolar" e "chegar na mina". A fala dividiu opiniões na web. "Acho que vocês estão tudo surtadas, desesperadas com o paredão", declarou ele.

Ainda na discussão, Juninho disse as sisters estão "bebendo demais" e que Alane "deu um tiro no pé" ao arrumar confusão com o caso do flerte. Leidy ainda questionou porque ele esperou a votação para falar da situação: "Por que você foi esperar o ao vivo? O que é isso, p*ca de mel?".

Voto polêmico de Davi

Além do barraco protagonizado por Juninho, Davi também marcou a madrugada por conta do embate com Isabelle. A sister caiu no paredão após receber três votos na votação fechada do grupo que integrava, de Deniziane, Matteus e Michel.

Caso Davi votasse em Wanessa Camargo, com quem já teve um grande conflito no programa, a votação terminaria em um empate, pois a cantora recebeu dois votos - de Isabelle e Raquele. No entanto, o brother optou por votar em Michel e anulou as chances da maior aliada escapar da berlinda.

Isabelle decidiu tirar satisfação com Davi, do porquê ele não votou em Wanessa, e discutiu com o brother até por ter votado em Michel. O voto do motorista de aplicativo foi o mais polêmico, segundo a sister.





Vale lembrar que Michel votou na amazonense e caiu no choro após a atitude, já que disse ter esquecido que Camargo era uma opção. Ele pediu desculpas e a integrante do Puxadinho perdoou o colega, mas insistiu em questionar Davi pelo voto.

O motorista de aplicativo explicou que votou em Michel por ter um "pressentimento" com o brother, mas Isabelle repetiu que não compreendeu a decisão do colega.





'Agressivo'

Após escapar do paredão, Wanessa voltou a criticar Davi na madrugada. A sister relembrou a postura do brother após atender o Big Fone. Ele discutiu com Yasmin Brunet na ocasião e disse "psiu" para a modelo em um momento, o que a cantora achou mais "agressivo" do que o comportamento de Juninho no barraco recente.

"O Davi foi muito mais agressivo como homem, para cima de você, do que o Juninho foi. Ele falou alto. O Davi fez isso com você, ainda te mandou 'psiu'. Cadê os homens todos? Só foi o Rodriguinho e o Bin que [se impuseram]", avaliou Camargo.

Mais tarde, Wanessa mudou de opinião: "Ele foi muito agressivo com a Yasmin, como homem, mandar ela calar a boca. Ele fez tão ruim quanto o Juninho fez com as meninas. Com o Juninho, todo mundo foi para cima, defender as meninas. Nessa hora [do embate com Brunet], ele só parou quando o Rodriguinho falou. Aí ele diminuiu, mas estava grandão para cima dela".

Apesar da briga com Yasmin, Davi ainda declarou na madrugada que ela não é o primeiro alvo dele no jogo. "Mais na frente estou mirando, mas agora, não. Agora tem outras prioridades, tem gente que é idoso, para ir ao paredão [risos]", declarou.

'Sapatada'

Rodriguinho já havia assumido que votaria em Davi até ele ser eliminado e voltou a repetir a opinião na madrugada, expressando que não vai "sossegar" até o Pipoca sair do reality show. Ainda na noite, o cantor voltou a fazer ameaças físicas contra o motorista de aplicativo.





"Não aguento, tem que dar uma sapatada na cara desse moleque [...] Esse moleque não tem escrúpulos", declarou. O pagodeiro já fez diversas ameaças contra Davi, como quando disse que queria "socar" o brother e até "quebrar uma cadeira na cara dele" .

