Reprodução/Globoplay

Davi atendeu ao Big Fone e distribuiu nome pulseiras entre os participantes da casa, no BBB 24. A comemoração do brother por estar imune, uma semana após receber nove votos para ir ao paredão, incomodou os outros participantes que imediatamente voltaram com o discurso de que “Davi é manipulador”.

Yasmin, que foi uma das que recebeu a pulseira vermelha, deu um recado ao colega de confinamento, que havia lhe pedido que o acordasse para atender o Big Fone.

"Da próxima vez não faz isso comigo se você for me botar. Pede pra ela [Wanessa]. Seu problema foi comigo. Ela resolveu com você um problema que não é dela", disse a modelo.

O motorista de aplicativo disse ter sentido que Wanessa foi intermediária na resolução do problema entre os dois, então Yasmin rebate: "Você não tem que sentir nada que tem a ver comigo".

A discussão fica acalorada, até que Rodriguinho interfere: "Ela é mulher, respeita, tu tá gritando, para. Já botou a pulseira, já recebeu parabéns. Chega".

Yasmin se dirige ao Quarto Magia, e discute com Wanessa sobre as atitudes de Davi, e se queixa por ser uma pessoa sem sorte na vida.

"Você sabe que eu vou para o Paredão agora, né? É um fato", diz Yasmin. "Oito pessoas vão ao Paredão?", questiona Wanessa. "Eu sou boa em prova? Eu tenho sorte? Nem na vida, nem no amor, em nada", dispara a herdeira de Luiza Brunet.