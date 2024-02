Reprodução / TV Globo BBB 24: Web fica dividida após uso de gíria por Juninho

Durante a treta com Alane e Leidy, Juninho mencionou “tocar” uma menina. Ele explicou que se tratava de uma gíria carioca. Os internautas repercutiram a fala do brother.

Alane e Leidy criticaram o motoboy por ter cantado as duas e o brother rebateu: "Acho que vocês estão viajando. Vocês estão bebendo demais. A mina rebola na minha frente e quer o quê? Se eu quisesse tocar a mina… Eu acho que vocês estão tudo surtadas".

Os participantes comentaram sobre a fala do brother e criticaram, por isso Juninho fez questão de se justificar. "Aqui, no Rio de Janeiro, a gente se refere a chegar em uma mina: tocar. 'Toquei a mina'. Tocar é desenrolar. Uma gíria", explicou.

Na web, alguns internautas concordaram com o brother e explicaram a origem da gíria. “Eu não estou passando a mão na cabeça do Juninho pq nem gosto dele. Mas, o certo é o certo. E ‘tocar’ alguém é gíria nas favelas cariocas! Eu sempre usei e aqui onde moro todo mundo usa. Querer usar uma gíria para dizer que o cara queria assediar alguém é cachorrice”, disse uma.

“Se vc quiser se informar: tocar era/é uma gíria muito popular nos anos 80-90 principalmente nas FAVELAS do Rio de Janeiro, é ÓBVIO que já está em desuso mas não leva neurônios associar o fato do Juninho ser um homem no auge dos seus 40 e ter convivido a vida inteira em comunidade”, explicou outro.

Por outro lado, outros internautas negaram conhecer a gíria. “Só se for uma gíria que o Juninho inventou, pq nos meus 37 anos de vida nunca ouvi essa gíria. Usa Desenrolo, desenrolar, chegar… tocar nunca foi usado”, opinou um. “Juninho criou a gíria na cabeça dele KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK”, afirmou outra.

Galera carioca como eu, vocês usam "tocar" como gíria pra flertar com alguém? #BBB24



pic.twitter.com/Bujm4myMX8 — Dantas (@Dantinhas) February 5, 2024





