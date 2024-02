Reprodução/Globo - 04.02.2024 MC Bin Laden levou bronca da produção do 'BBB 24' após falar de contrato do reality show





MC Bin Laden levou uma bronca da produção do "BBB 24", na madrugada deste domingo (4). O alerta aconteceu enquanto o brother conversava com os colegas sobre o contrato do reality show. O Big Boss não aprovou o bate-papo e chamou a atenção do cantor.





Sem citar nomes de quem se referiam, o funkeiro e Rodriguinho debatiam a duração das cláusulas do documento. Raquele sugeriu que a "agenda de compromissos" de um eliminado teria terminado, enquanto os integrantes do Camarote relembraram do que assinaram no contrato.





"Falaram para mim, [que durava] uma semana", disse o pagodeiro. "Para mim, falou que pode durar até um ano. No seu contrato também", apontou Bin para o cantor. Rodriguinho sugeriu que há uma diferença do momento da saída, mas concordou que o contrato com a Globo pode durar até um ano após a saída.

Apesar do assunto ser debatido entre os grupos Camarote e o Pipoca, foi MC Bin Laden quem recebeu a bronca da produção, por falar do assunto. "Bin, atenção", leu Raquele, notando o recado na mesa da cozinha. Os participantes deram risada da situação.

Bin Laden tomou ‘atenção’ da produção porque estava falando que o contrato dele com o BBB pode durar até 1 ano após sua saída #BBB24



pic.twitter.com/RnZZjdC5ao — Dantas (@Dantinhas) February 4, 2024





