Reprodução / TV Globo BBB 24: Rodriguinho avalia jogo de Wanessa e Yasmin: ‘Não são fortes’

Rodriguinho e Juninho estavam conversando no quarto Gnomo sobre o jogo de duas sisters, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. O cantor opina que elas devem vacilar com ele em algum ponto do jogo e que algumas atitudes da dupla podem prejudicá-las.

O pagodeiro ainda questionou a aproximação delas com Lucas: "Eu queria entender o Lucas, essa proximidade do Lucas com elas". Juninho avalia que Lucas vai atrás das pessoas que ele acredita serem as mais fortes do reality.

"Eu não acho que elas são fortes, entendeu?" responde Rodriguinho. "Mas, ele acha que artista é forte", rebate o motoboy.

O artista repete que não acredita que elas sejam fortes e complementa: "em questão de fora, artística, de povo votar, essas coisas, acho a Yasmin mais forte que a Wanessa".

