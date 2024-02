Reprodução/Globo - 04.02.2024 DR de Wanessa e Yasmin e deboche com Juninho marcam noite no 'BBB 24'





As articulações para a próxima formação de paredão marcaram a madrugada deste domingo (4) no "BBB 24". Yasmin Brunet demonstrou decepção com Wanessa Camargo e teve uma DR com a amiga, estremecendo a aliança no reality show. O flerte de Juninho com Alane também repercutiu na noite, gerando análises e deboche dos colegas.







Aliança estremecida

Yasmin caiu no choro em um desabafo com Lucas Henrique na academia. A modelo se irritou e ficou preocupada por não ser a prioridade de Wanessa no jogo, já que a cantora tem se aproximado de outros participantes. "Minha vontade era chorar ou xingar. Ou os dois ao mesmo tempo", declarou, ao lembrar que Camargo estava com "pena" de integrantes do grupo fada.

"Estou sozinha, 1000% sozinha nessa m*rda. É muito nítido quando a pessoa fala coisas assim [...] Como você vai ter sua aliada número 1 querendo ser amiga de todo mundo? Isso não existe, p*rra", lamentou Yasmin, entre lágrimas.

EITA! 👀 Yasmin chora agora na academia e diz: “Eu tô sozinha. 1000% sozinha... Como você vai ter sua aliada número 1 querendo ser amiga de todo mundo?” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/pbXp22VeGM — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2024





Mais tarde, Brunet expressou a insatisfação com Camargo e as aliadas tiveram uma DR. "Uma coisa estou chateada com você e acho que se você continuar sendo assim, vai se ferrar aqui. É que não dá para ser amiga de todo mundo", alertou a modelo.

"Mas eu não sou amiga de todo mundo, amiga. Sou educada com todo mundo, não consigo ser mal-educada", reagiu a cantora. Yasmin disse que não falava de educação e opinou que "não dá para querer o bem de todo mundo" no reality show.

As duas seguiram discutindo enquanto Wanessa ressaltava que não iria mudar a postura com os colegas. Ainda no bate-papo, Brunet falou do receio de ser indicada ao paredão, já que está na mira da líder Fernanda. A modelo justificou que o sonho dela com uma baleia representa que ela vai receber a indicação.

Yasmin disse que sonhou com uma baleia e que isso era sinal de que a Fernanda vai indica-la ao Paredão #BBB24



pic.twitter.com/HbuKeRSSAQ — Dantas (@Dantinhas) February 4, 2024





Flerte de Juninho

Juninho flertou com Alane na última festa no "BBB" , mas foi rejeitado. A atriz disse apoiar o romance dele com a amiga, Leidy Elin. A interação já gerou revolta das sisters na festa, mas continuou como assunto da casa ao longo do último sábado. Na madrugada, diversos brothers comentaram e debocharam a atitude do brother, como Davi, Isabelle, Lucas e MC Bin Laden.





MC Bin Laden conta para Lucas Henrique como chega nas mulheres. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ZkO6jjJU4G — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2024





Fernanda ainda deu risada do caso na frente de Juninho, que explicou que está "solteiro" e deixou claro que gostaria de se envolver com Alane fora do reality show. Em outra análise na madrugada, a líder julgou que o brother "se colocou no paredão" ao dar em cima da atriz.

Fernanda escuta a versão de Juninho sobre a situação de Alane e a sister caiu na risada. 🗣 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/1qRxHUddWL — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2024





🗣 Fernanda: “Ele (Juninho) não conseguiu entender que se colocou no Paredão dando em cima dela (Alane).” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/0uPdyv9ByJ — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2024





Já Pitel disse ao integrante do Pipoca que ele está com "muita autoestima". "Acho meio complicado, é muita autoestima chegar para uma pessoa que não falou isso com você e [dizer]: 'Ah, eu ficaria com você, te pegaria lá fora'. E?", questionou a sister. "Minha autoestima, nesse sentido, é alta", esclareceu o brother.



Pitel para Juninho: "Eu acho que é muita autoestima chegar para uma pessoa que não falou isso com você e 'Ah, eu ficaria com você, te pegaria lá fora'".



ESSE VÍDEO É MUITO BOM KKKKKKKKKKKKK #BBB24

pic.twitter.com/aReGJXpzXz — Rá (@Ralmeidaz) February 4, 2024





Juninho ainda criticou como o caso repercutiu pela casa e chamou Alane de "cobra". O participante declarou o voto na sister, na berlinda deste domingo. "Ela tentou queimar meu filme com uma coisa muito infantil", justificou.

Paredão: medo e estratégias

Entre outras conversas sobre a berlinda na madrugada, Beatriz chorou intensamente com medo de ser eliminada na berlinda, também relatando o receio por poder ser vista como "forçada" pelo público. A sister foi consolada por Alane, que tentou tranquilizá-la e disse até ter "engolido lágrimas" da amiga no abraço.

Beatriz chora em conversa com Alane e diz que está com medo de sair do programa. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/4WgzjCUsVP — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2024





No quarto do líder, Fernanda definiu a indicação em Beatriz. A sister pretendia indicar Deniziane, mas Matteus ganhou a prova do anjo e deve imunizar o affair no paredão. A Pipoca ainda defendeu Davi e debateu com os colegas sobre a visão de Wanessa no jogo.

Fernanda: "Se eu fosse o Davi, eu ia me sentir muito mal no lugar dele. Todo mundo bota ele em situações de desgosto" #BBB24



pic.twitter.com/c4CqX0jcTj — Dantas (@Dantinhas) February 4, 2024





Raquele falando que a Wanessa só vai manter o voto no Davi porque a Fernanda pegou a liderança, porque Wanessa comprou muito a briga das meninas [Fadas] #BBB24



pic.twitter.com/3daXITiSqh — Dantas (@Dantinhas) February 4, 2024

























Wanessa, enquanto isso, usou um chinelo para fazer analogias sobre o jogo com Alane e Beatriz. A cantora usou o calçado para explicar o que seria a "verdade", voltando a citar Davi e falando de "amor-próprio" entre as reflexões.

Wanessa explica o que é a VERDADE com um chinelo. #BBB24



pic.twitter.com/QoBIYSIqA9 — Dantas (@Dantinhas) February 4, 2024





Wanessa deu Davi como exemplo de algo, mas não entendi. #BBB24



pic.twitter.com/GPNUduDBP4 — Dantas (@Dantinhas) February 4, 2024





Wanessa está em um momento coach e revela que nós somos uma floresta, pois a árvore sozinha morre. #BBB24 pic.twitter.com/FkMaaKchlU — Dantas (@Dantinhas) February 4, 2024





