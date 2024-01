Reprodução/Globo - 22.01.2024 Nizam foi o quarto eliminado do 'BBB 24'





Assim como a trajetória de Nizam no "BBB 24", a eliminação do brother do reality show também foi marcada por polêmicas. No "Bate-Papo BBB", Thais Fersoza protagonizou um climão com a irmã do eliminado , que criticou a apresentadora por "tirar sarro" de um "tique" do vendedor. Após o episódio, a Globo aliviou para o participante nos programas matinais desta segunda-feira (22).





Hanna, irmã de Nizam, voltou a aparecer na emissora no "Encontro" e repetiu que o irmão não teve a oportunidade de se retratar, já que não recebeu um "feedback" dos colegas. Patrícia Poeta elogiou a postura do brother após a eliminação, exaltando que ele mostrou arrependimento pelos erros no reality, como os comentários que fez sobre o corpo de Yasmin Brunet .

A apresentadora disse que o eliminado foi "humilde e humano", parabenizando ele por reconhecer que errou e se desculpar pela conduta. Espectadores criticaram Poeta , a acusando de ter "passado o pano" para o participante polêmico. Internautas ainda apontaram um panorama semelhante no "Mais Você".

Na entrevista com Ana Maria Braga, Nizam voltou a repetir o arrependimento pelas atitudes na casa. A apresentadora já havia condenado a "barbárie" dos brothers , ao julgarem o corpo de Yasmin. Contudo, no programa recente, ela aliviou na conversa com o eliminado, apontando o "desrespeito" da situação.

No X, antigo Twitter, internautas sugeriram que Braga foi mais "suave" com o brother do que com outros eliminados, com quem já apostou em um tom mais "ácido" nas entrevistas. "Ana Maria foi bem leve com o Nizam, mas puxou a orelha com classe", opinou uma pessoa. "Com o Pizane, ela foi bem ácida", sugeriu outra.

Nizam sobre a fala do corpo de Yasmin Brunet após a saída do #BBB24 : "Ridículo. Infantil. Infelizmente pra aprender a gente tem que errar" #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/NsoSkMihCn — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 22, 2024





