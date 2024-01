Reprodução / GShow BBB 24: irmã de Nizam critica comportamento de Thais Fersoza em programa

A irmã de Nizam, Hanna Lins, defendeu o irmão durante a participação no “Bate Papo BBB”, na madrugada desta segunda-feira (22). A critica da irmã do convidado incomodou os apresentadores, Thais Fersoza e Ed Gama.

Tudo começou quando Thais “brincou” dizendo ter um arrepio antes de mostrar as cenas do brother dentro do reality. Tal “arrepio” era como Nizam descrevia uma sensação em alguns momentos no confinamento.

O representante comercial foi criticado pelos apresentadores pelos comentários que fez sobre o corpo de Yasmin Brunet. "Eu tentei medir as palavras. Na hora que eu ia falar da Yasmin. Foi uma infelicidade gigantesca", disse Nizam.

Esse era o assunto quando a irmã do paulista foi convidada para se juntar com o convidado e apresentadores. Hanna disse que sabia que ele pediria desculpas pelos comentários. Para ela, o erro do irmão foi “estrutural” e “precisa que as pessoas apontem os erros”.

Hanna ainda citou a fala de Thais sobre os arrepios do brother como exemplo: "A Thais, na hora que estava te anunciando, falou do seu tique e tirou sarro do seu tique. Onde isso faz ela melhor do que você?"

O comentário causou um momento desconfortável em silêncio no estúdio. Logo em seguida, Ed Gama agradeceu a participação de Hanna e Thais se descupou com Nizam. “Se isso te ofendeu, desculpa. É uma brincadeira que a gente faz com todos. A gente faz brincadeiras com situações que viralizaram brincadeira dentro da casa”, tentou se explicar.

“Ela está certa, é sua irmã, está te defendendo", completou a apresentadora.

