Um paredão quíntuplo foi formado no "BBB 24", neste domingo (21). Alane, Luigi, Marcus, Pitel e Vinicius caíram na berlinda. Os emparedados foram definidos após a eliminação de Nizam. O brother foi o quarto eliminado da edição, recebendo apenas 17,14% dos votos para ficar na disputa com Pitel (17,14%) e Raquele (45,37%).





Após a saída do participante, os confinados disputaram uma nova prova do líder e Rodriguinho ganhou a competição. O cantor indicou Alane para o paredão. Já a votação no confessionário colocou Vinicius na berlinda, com quatro votos dos colegas.

Os emparedados tiveram direito ao contragolpe. A atriz puxou Pitel e o atleta puxou Marcus Vinicius. Os dois puxados pelo contragolpe precisaram entrar em consenso e puxar mais um brother. Eles escolheram Luigi para ocupar a quinta posição da berlinda.

O voto do paredão quíntuplo é para ficar e o resultado será revelado no programa ao vivo da terça-feira (23). Quem merece continuar no jogo? Alane, Luigi, Marcus, Pitel ou Vinicius? Vote na enquete do iG Gente!

