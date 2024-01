Reprodução/Globo - 22.01.2024 No 'Encontro', Patrícia Poeta falou da eliminação de Nizam do 'BBB 24'





Nizam foi eliminado do "BBB 24", após receber 17,14% dos votos para ficar em um paredão com Pitel (17,14%) e Raquele (45,37%). Patrícia Poeta falou da saída do brother no "Encontro" desta segunda-feira (22) e elogiou a postura do participante após a eliminação. Os comentários geraram críticas na web.





Em um bate-papo com a irmã do vendedor, Hanna, a apresentadora julgou como "muito humilde e humano" que Nizam assumiu os erros após deixar o reality show. "Achei muito bacana. A vida é isso. Você comete e reconhece o erro. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer o erro, ficam justificando aquele erro e não reconhecem que estão errados. Para a pessoa mudar, ela precisa disso, esse primeiro passo", comentou.

Entre os erros que o brother assumiu estão os comentários que ele fez sobre o corpo de Yasmin Brunet . "Queria dar os parabéns, porque acho que foi muito digno e humano da parte dele, reconhecer [os erros]. Ele falou: 'Não tenho o que dizer, estou errado, preciso mudar e buscar a construção diante desses erros'. Se a vida aqui fora for assim para todas as pessoas, a gente tem dias melhores", completou Poeta.

Espectadores criticaram os comentários da apresentadora e a acusaram de "passar o pano" para Nizam. "Nossa, Patrícia Poeta passando pano para o Nizam. Para que isso? Ridícula a postura", opinou uma pessoa no X, antigo Twitter. "Patricia Poeta passou pano para quem foi escroto com as mulheres", escreveu outra.

"A irmã do Nizam e a Patricia Poeta passando a mão na cabeça dele, como se ele fosse uma criança aprendendo que não pode ser machista", declarou mais uma. No "Encontro", Hanna avaliou que Nizam "não teve oportunidade para se retratar" no programa, já que não teve "feedback" das pessoas. Ela ainda disse que já esperava o pedido de desculpas do irmão, pois essa é a "essência" dele.

Hanna afirma que o Nizam falaria a verdade se o Pizane abordasse o assunto antes de ser eliminado no #BBB24 ! #RedeBBB #Encontro pic.twitter.com/go4rNFnDUm — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 22, 2024





