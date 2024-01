Reprodução / Globoplay BBB 24: Nizam comenta fala sobre corpo de Yasmin Brunet: ‘Infelicidade’

Nizam foi o quarto eliminado do BBB 24. Após deixar o reality, o representante comercial conversou com Thais Fersoza e Ed Gama no “Bate Papo BBB”.

Durante o programa, Nizam assistiu o momento em que comenta sobre o corpo de Yasmin Brunet com Rodriguinho, Pizane e Vinicius. "Eu tentei medir as palavras. Na hora que eu ia falar da Yasmin. Foi uma infelicidade gigantesca", afirmou.

Quando questionado pela apresentadora se a fala foi machista, o paulista concorda que foi. "Total. Gigantesca", disse. "Em qualquer lugar isso não é aceitável", acrescentou.

Depois, Nizam assistiu o momento em que Rodriguinho critica as falas do brother e comentou: "Ele está certo. Ele podia ter falado para mim, para me ensinar. A desconstrução a gente precisa das pessoas ao redor também. Estou vendo a vergonha que minha mãe e minha irmã devem estar de mim".

