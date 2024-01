Reprodução/Globo - 22.01.2024 Lucas Luigi voltou a usar termo racista no 'BBB 24'





Lucas Luigi voltou a usar um termo racista no "BBB 24". Na madrugada desta segunda-feira (22), o vendedor avaliou que Vinicis Rodrigues "gosta de macaca", enquanto falava dos interesses românticos do atleta.





"Vinicius gosta de macaca", declarou Luigi. "O quê?", questionou Yasmin Brunet. "Macaca, não. Gosta de preta, pretona", respondeu o vendedor. "Cabelo curto, coloridas, tatuadas", completou o atleta.





A modelo deixou o bate-papo no quarto do líder e demonstrou incômodo com a declaração, em uma conversa com Wanessa Camargo. "Não quero repetir [o que ele falou]. Mas é uma pena, porque gosto muito dele. Não estou entendendo porque ele fala essas paradas", ressaltou a sister.

esse vip do rodriguinho é uma forca mesmo. yasmin desnorteada porque parece que o luigi falou que o vinicius só gosta de macaca. mds… #bbb24 pic.twitter.com/nqohrt44WJ — johnny (@crfmagnus) January 22, 2024





A declaração também rendeu críticas nas redes sociais. "Coisa horrível", avaliou uma pessoa no X, antigo Twitter. "Luigi é muito problemático", comentou outra. "Não aprendeu nada quando a Leidy chamou atenção dele", comentou mais uma.

Luigi já havia usado o mesmo termo racista no início do confinamento. O brother se referiu a Leidy Elin como "macaca" e a sister repreendeu o colega, pedindo para que ele se policiasse nas falas.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: