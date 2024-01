Reprodução/Globo - 17.01.2024 Ana Maria Braga criticou postura de Rodriguinho no 'BBB 24'





Ana Maria Braga recebeu Lucas Pizane, eliminado do "BBB 24", no "Mais Você" desta quarta-feira (17). A apresentadora questionou o motivo do brother não ter se posicionado em uma conversa em que participantes falavam do corpo de mulheres do reality, como Yasmin Brunet. Rodriguinho julgou o corpo da modelo no bate-papo e Ana avaliou que o cantor fez uma "barbárie" com os comentários sobre a sister.





O assunto veio à tona quando Pizane explicou porque não reagiu às falas dos homens. "Não tenho uma postura combativa, cada pessoa tem uma forma de reagir a esse tipo de coisa. Imagino que as pessoas tinham a expectativa que eu alertasse na hora perante eles. Em vários momentos nessa conversa, eu tinha uma postura apaziguadora e eles apontavam: 'Você está de sacanagem'. Ficava meio constrangido, fiquei na minha. Se eu falasse ali, aquela postura [dos homens] continuaria", disse.

"A postura [dos homens] continuaria, mas você teria colocado a sua posição diante de uma barbárie dessa. Você sabe muito bem o que isso significa", rebateu a apresentadora. O eliminado contou que ficou com um "peso na consciência" por alertar Yasmin sobre a conversa, mas não ter contado os detalhes do caso, como as críticas de Rodriguinho ao corpo dela.



Nesta manhã, o cantor negou ter falado do corpo das mulheres na conversa polêmica e Ana Maria também reagiu à mentira do participante no programa. "A sensação que temos quando escutamos isso, é que somos um monte de idiotas. Ele esqueceu que isso é filmado 24 horas por dia [...] Tudo que acontece aí, está todo mundo vendo. Uma situação como essa, foi a grande oportunidade de [Rordiguinho] falar, mas falou que nem falou", pontuou.

