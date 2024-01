Rodriguinho, enquanto isso...

No quarto do líder, o cantor voltou a comentar o desejo de sair do programa. "Sei que estou com um alvo gigantesco nas minhas costas e está tudo bem. Só quero ir para o paredão se for sair. Se eu for, quero sair. Não quero ficar indo e voltando, não, quero sair. Quero ver minha esposa, curtir minha vida", ressaltou, enquanto outros brothers o alertavam.