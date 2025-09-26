Antonio Chahestian/Record Fabiana Oliveira assume quadro "Eliminado - A Fazenda" no "Domingo Espetacular"

A jornalista Fabiana Oliveira vai comandar o quadro "Eliminado – A Fazenda" , exibido dentro do Domingo Espetacular.

A atração vai mostrar os bastidores da saída de cada participante e as primeiras horas fora do confinamento ao longo da temporada do reality show.

Fabiana Oliveira é repórter do Domingo Espetacular há 15 anos. Além das reportagens especiais para o programa, faz parte do quadro de apresentadores do Fala Brasil e já apresentou o programa ' 'A Fazenda News'' .

A estreia terá a participação de Gabily, primeira eliminada de A Fazenda 17. Fabiana Oliveira mostrou os bastidores nos stories do Instagram, onde relatou que fez três trocas de roupas para as gravações.

Primeira Roça definiu saída de Gabily

Na última quinta-feira (25), Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily disputaram a permanência no jogo. A decisão foi anunciada por Adriane Galisteu ao vivo, após mais de 7 milhões de votos registrados pelo público.

Durante a votação, Carol apontou Walério como alguém que escondeu o jogo, enquanto Fabiano citou também Matheus. Gabily mencionou o infiltrado e acrescentou o nome de Gaby Spanic. Questionados sobre quem indicariam para a berlinda, Carol e Fabiano escolheram Dudu Camargo, e Gabily preferiu Yoná.

Antes do resultado, Galisteu afirmou que Carol tem intensidade, mas pediu mais posicionamento de Fabiano e alertou Gabily sobre a estratégia no Resta Um. Em seguida, anunciou que Fabiano foi salvo pelo público, restando Carol e Gabily na disputa final.

A apresentadora revelou que Carol continuaria na competição e Gabily foi eliminada com 26,95% dos votos. Aos prantos, a cantora declarou torcida para Will, Rayane e Martina.

A formação da Roça começou com a indicação de Carol pela fazendeira Rayane Figliuzzi, após uma discussão entre as duas. Fabiano recebeu 14 votos em razão do poder do lampião usado por Martina. Dudu Camargo foi puxado da Baia por Fabiano, e Gabily acabou sobrando no Resta Um.

Na prova do fazendeiro, Dudu conquistou o chapéu e escapou da eliminação. Gabily, por sua vez, vetou Carol da disputa, levando a Miss Bumbum direto para a Roça. O resultado definiu a primeira saída da temporada.