Reprodução/RecordPlus Dudu Camargo leva mordida de cavalo

O jornalista Dudu Camargo passou por um grande susto na madrugada da última quarta-feira (17), em A Fazenda 17. Isso porque o cavalo que estava na baia junto com os participantes acabou mordendo a cabeça do jovem, que ficou desesperado.

O apresentador foi um dos peões enviados para a área da baia e conviveu com o cavalo Apolo. Porém, em determinado momento, enquanto os participantes conversavam, o animal cheirou a cabeça do jornalista e acabou dando uma mordida. Na hora, Dudu Camargo se assustou e gritou: "Ele mordeu!", causando gargalhadas entre o pessoal.





Naquele momento, Tamires Assis estava fazendo carinho no cavalo. Logo, a confinada percebeu a reação do animal.

"Ele me mordeu. Não é cavalo da paz, não. Não foi nem o cabelo, foi a cabeça. Senti o peso da mordida. Ele é treinado para isso", disse, frisando que a mordida tivesse sido na mão da colega. "É só um carinho dele", riu a amazonense.

Dudu Camargo foi enviado para a baia com Yoná Sousa, Tamires Assis e Toninho Tornado, após a dinâmica que determinou que Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Renata Muller e Saory Cardoso participassem da Prova do Fazendeiro.

A Fazenda 17

"A Fazenda 17" é um dos realities mais populares do Brasil, reunindo polêmicas, desafios emocionantes e momentos marcantes que movimentam as redes sociais diariamente.

Os peões enfrentam provas intensas e a convivência na sede em busca do prêmio milionário - além, é claro, da atenção e torcida do público. Com tanta repercussão, muitos fãs buscam formas de acompanhar tudo o que acontece no programa sem perder nenhum detalhe.

Para assistir, é simples: basta sintonizar a emissora na TV aberta. Os episódios são exibidos de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, logo após o Domingo Espetacular.